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Танки Leopard 1 від Данії та Німеччини будуть готові до розгортання в Україні вже з 1 червня

Танки Leopard 1 від Данії та Німеччини будуть готові до розгортання в Україні вже з 1 червня

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Керівник Міноборони Данії Троелс Лунд Поульсен заявив, що танки Leopard 1, які Данія та Німеччина пообіцяли передати ЗСУ будуть готові до бойових дій в Україні вже на початку червня. Про це повідомляє TV2, пише УНН.

Деталі

Данія та Німеччина зобов’язалися надати Україні 80 танків Leopard 1.

«Ми б охарактеризували пожертву, з якої ми зараз побачимо перші поставки, як дуже і дуже велике. Той факт, що ми поставляємо 80 танків Leopard 1, - це дуже значне число» - зазначив Троелс Лунд Поульсен.

Данський міністр оборони зараз перебуває в Берліні разом зі своїм німецьким коллегою Борисом Пісторіусом. Тут вони зустрінуться із датськими інструкторами, які навчають українців підготовці до використання танків.

Нагадаємо

У Пентагоні назвали терміни передачі танків M1 Abrams Україні.

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