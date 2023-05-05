Танки Leopard 1 від Данії та Німеччини будуть готові до розгортання в Україні вже з 1 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Керівник Міноборони Данії Троелс Лунд Поульсен заявив, що танки Leopard 1, які Данія та Німеччина пообіцяли передати ЗСУ будуть готові до бойових дій в Україні вже на початку червня. Про це повідомляє TV2, пише УНН.
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Данія та Німеччина зобов’язалися надати Україні 80 танків Leopard 1.
«Ми б охарактеризували пожертву, з якої ми зараз побачимо перші поставки, як дуже і дуже велике. Той факт, що ми поставляємо 80 танків Leopard 1, - це дуже значне число» - зазначив Троелс Лунд Поульсен.
Данський міністр оборони зараз перебуває в Берліні разом зі своїм німецьким коллегою Борисом Пісторіусом. Тут вони зустрінуться із датськими інструкторами, які навчають українців підготовці до використання танків.
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