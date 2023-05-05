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Танки Leopard 1 от Дании и Германии будут готовы к развертыванию в Украине уже с 1 июня

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 мая. УНН. Руководитель Минобороны Дании Троэлс Лунд Поульсен заявил, что танки Leopard 1, которые Дания и Германия пообещали передать ВСУ будут готовы к боевым действиям в Украине уже в начале июня. Об этом сообщает TV2, пишет УНН.

Детали

Дания и Германия обязались предоставить Украине 80 танков Leopard 1.

«Мы бы охарактеризовали пожертвование, из которого мы сейчас увидим первые поставки, как очень и очень большое. Тот факт, что мы поставляем 80 танков Leopard 1, - это очень значительное число» - отметил Троэлс Лунд Поульсен.

Датский министр обороны сейчас находится в Берлине вместе со своим немецким коллегой Борисом Писториусом. Здесь они встретятся с датскими инструкторами, которые обучают украинцев подготовке к использованию танков.

Напомним

В Пентагоне назвали сроки передачи танков M1 Abrams Украине.

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