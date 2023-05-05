Танки Leopard 1 от Дании и Германии будут готовы к развертыванию в Украине уже с 1 июня

Детали

Дания и Германия обязались предоставить Украине 80 танков Leopard 1.

«Мы бы охарактеризовали пожертвование, из которого мы сейчас увидим первые поставки, как очень и очень большое. Тот факт, что мы поставляем 80 танков Leopard 1, - это очень значительное число» - отметил Троэлс Лунд Поульсен.

Датский министр обороны сейчас находится в Берлине вместе со своим немецким коллегой Борисом Писториусом. Здесь они встретятся с датскими инструкторами, которые обучают украинцев подготовке к использованию танков.

Напомним

В Пентагоне назвали сроки передачи танков M1 Abrams Украине.