Танки Leopard 1 от Дании и Германии будут готовы к развертыванию в Украине уже с 1 июня
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Руководитель Минобороны Дании Троэлс Лунд Поульсен заявил, что танки Leopard 1, которые Дания и Германия пообещали передать ВСУ будут готовы к боевым действиям в Украине уже в начале июня. Об этом сообщает TV2, пишет УНН.
Детали
Дания и Германия обязались предоставить Украине 80 танков Leopard 1.
«Мы бы охарактеризовали пожертвование, из которого мы сейчас увидим первые поставки, как очень и очень большое. Тот факт, что мы поставляем 80 танков Leopard 1, - это очень значительное число» - отметил Троэлс Лунд Поульсен.
Датский министр обороны сейчас находится в Берлине вместе со своим немецким коллегой Борисом Писториусом. Здесь они встретятся с датскими инструкторами, которые обучают украинцев подготовке к использованию танков.
Напомним
В Пентагоне назвали сроки передачи танков M1 Abrams Украине.