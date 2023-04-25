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Пентагон назвав терміни передачі танків M1 Abrams Україні

Пентагон назвав терміни передачі танків M1 Abrams Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. У Пентагоні очікують, що Україна отримає американські бойові танки M1 Abrams до кінця року. Про це повідомив бригадний генерал Повітряних сил США, прессекретар Пентагону Патрік Райдер під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

Райдер повідомив, що танки, які українські військові будуть використовувати на фронті, будуть оснащуватися відповідно до специфіки бойових дій в Україні.

Також він зазначив, що ті танки Abrams, на яких проходитимуть навчання українські військові, відрізнятимуться від бойових танків, які нададуть Україні пізніше. Тренувальну техніку скоро перекинуть до Німеччини. Навчання будуть проходити на базі США.

Райдер також пояснив, що ці навчальні танки візьмуть не із запасів армії США, а з інших місць зберігання. Це дасть змогу швидше їх підготувати та доставити до місця призначення.

Цитата

«…ці навчальні танки, які не надходять із діючих армійських запасів, вони надходять з інших джерел… Це дозволить нам проводити навчання одночасно з виробництвом танків, що… дозволяє нам прискорити часові межі, щоб вони могли тренуватися з операцій, технічного обслуговування, забезпечення. Тоді… особовий склад об'єднається з танками, очевидно, до кінця року для доставки Україні», - розповів Райдер.

Доповнення

Раніше Райдер повідомляв, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні Abrams M1A1 вже до осені 2023 року.

У Міноборони США повідомили, що продовжують укомплектовувати танки M1-A1 Abrams необхідним обладнанням і «порівняно скоро» вже почнуться навчання на них українських військових.

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