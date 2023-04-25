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Пентагон назвал сроки передачи танков M1 Abrams Украине

Пентагон назвал сроки передачи танков M1 Abrams Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Пентагоне ожидают, что Украина получит американские боевые танки M1 Abrams до конца года. Об этом сообщил бригадный генерал Воздушных сил США, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер во время брифинга, передает УНН.

Детали

Райдер сообщил, что танки, которые украинские военные будут использовать на фронте, будут оснащаться в соответствии со спецификой боевых действий в Украине.

Также он отметил, что те танки Abrams, на которых будут проходить обучение украинские военные, будут отличаться от боевых танков, которые предоставят Украине позже. Тренировочную технику скоро перебросят в Германию. Учения будут проходить на базе США.

Райдер также пояснил, что эти учебные танки возьмут не из запасов армии США, а из других мест хранения. Это позволит быстрее их подготовить и доставить к месту назначения.

Цитата

«…эти учебные танки, которые не поступают из действующих армейских запасов, они поступают из других источников… Это позволит нам проводить обучение одновременно с производством танков, что… позволяет нам ускорить временные рамки, чтобы они могли тренироваться по операциям, техническому обслуживанию, обеспечению. Тогда… личный состав объединится с танками, очевидно, до конца года для доставки Украине», - рассказал Райдер.

Дополнение

Ранее Райдер сообщал, что Соединенные Штаты Америки предоставят Украине Abrams M1A1 уже к осени 2023 года.

В Минобороны США сообщили, что продолжают укомплектовывать танки M1-A1 Abrams необходимым оборудованием и «сравнительно скоро» уже начнутся учения на них украинских военных.

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