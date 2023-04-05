Пентагон: навчання українських танкістів розпочнеться "порівняно скоро"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Міноборони США повідомили, що продовжують укомплектовувати танки M1-A1 Abrams необхідним обладнанням і «порівняно скоро» вже почнуться навчання на них українських військових, пише УНН з посиланням на Голос Америки.
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Вашингтон у січні погодився поставити танки M1-A1 Abrams Україні. Навчання українських військовослужбовців бойовим діям на танках M1-A1 Abrams розпочнеться «порівняно скоро», заявив журналістам представник Міністерства оборони США.
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"Ми продовжуємо укомплектовувати танки необхідним обладнанням", - сказав чиновник, який виступив на умовах анонімності.
Вашингтон у січні погодився поставити танки Україні, що стало несподіванкою після заяв про «труднощі технічного обслуговування» танків при їх застосуванні безпосередньо на полі бою.
Спочатку США планували відправити Україні нові танки M1A2 Abrams, на виробництво та доставку яких могли піти рік чи два. Але наприкінці березня, за свідченням Пентагону, Вашингтон вирішив, що Україна отримає старішу модифікацію Abrams - це дозволить прискорити їхнє освоєння українськими військовими та передачу збройним силам України.
За даними відомства, від початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну, американські інструктори навчили понад 7 000 українських військовослужбовців.
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