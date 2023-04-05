Пентагон: обучение украинских танкистов начнется "сравнительно скоро"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Минобороны США сообщили, что продолжают укомплектовывать танки M1-A1 Abrams необходимым оборудованием и «сравнительно скоро» уже начнутся учения на них украинских военных, пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.
Детали
Вашингтон в январе согласился поставить танки M1-A1 Abrams Украине. Обучение украинских военнослужащих боевым действиям на танках M1-A1 Abrams начнется «сравнительно скоро», заявил журналистам представитель Министерства обороны США.
Цитата
"Мы продолжаем укомплектовывать танки необходимым оборудованием", - сказал чиновник, выступивший на условиях анонимности.
Вашингтон в январе согласился поставить танки Украине, что стало неожиданностью после заявлений о «трудностях технического обслуживания» танков при их применении непосредственно на поле боя.
Изначально США планировали отправить Украине новые танки M1A2 Abrams, на производство и доставку которых могли уйти год или два. Но в конце марта, по свидетельству Пентагона, Вашингтон решил, что Украина получит более старую модификацию Abrams - это позволит ускорить их освоение украинскими военными и передачу вооруженным силам Украины.
По данным ведомства, с начала широкомасштабного вторжения россии в Украину, американские инструкторы обучили более 7 000 украинских военнослужащих.
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