Пентагон опублікував фото військової допомоги США Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Міністерство оборони США опублікувало фото військової допомоги Україні, яка входить у новий пакет. Про це повідомляє УНН, посилаючись на сайт Пентагону.
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За словами високопоставленого чиновника, війна в Україні перебуває на важливому етапі. На сході країни тривають бої, але останнім часом значних змін у територіальному контролі не відбулося, лінія фронту є відносно статичною, повідомили у Пентагоні.
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"Наша увага зосереджена на підтримці українців, щоб змінити динаміку на місцях. Ми хочемо допомогти Україні просунутися та утримати свої позиції в тому, що, як ми очікуємо, буде українським контрнаступом", - сказав чиновник.
Раніше
Сполучені Штати Америки 4 квітня офіційно оголосили про виділення нового пакета військової допомоги для України. До нього увійдуть боєприпаси для ЗРК HIMARS, перехоплювачі ППО та артилерійські снаряди, які Україна використовує для своєї оборони.