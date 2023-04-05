Пентагон опубликовал фото военной помощи США Украине

Детали

По словам высокопоставленного чиновника, война в Украине находится на важном этапе. На востоке страны продолжаются бои, но в последнее время значительных изменений в территориальном контроле не произошло, линия фронта является относительно статичной, сообщили в Пентагоне.

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"Наше внимание сосредоточено на поддержке украинцев, чтобы изменить динамику на местах. Мы хотим помочь Украине продвинуться и удержать свои позиции в том, что, как мы ожидаем, будет украинским контрнаступлением", - сказал чиновник.

Ранее

Соединенные Штаты Америки 4 апреля официально объявили о выделении нового пакета военной помощи для Украины. В него войдут боеприпасы для ЗРК HIMARS, перехватчики ПВО и артиллерийские снаряды, которые Украина использует для своей обороны.