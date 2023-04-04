Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України: що до нього увійде
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Сполучені Штати Америки офіційно оголосили про виділення нового пакета військової допомоги для України. Про це йдеться в заяві Пентагону, передає УНН.
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"Сьогодні Міністерство оборони США оголосило про нову критично важливу допомогу Україні у сфері безпеки. До пакета увійде велика кількість боєприпасів для ЗРК HIMARS, перехоплювачі ППО та артилерійські снаряди, які Україна використовує для своєї оборони, на суму до 500 мільйонів доларів", – йдеться в повідомленні.
Деталі
До складу нового пакета військової допомоги увійдуть:
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- Додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Patriot;
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- Додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
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- 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;
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- 120-мм мінометні міни;
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- 120-мм і 105-мм танкові боєприпаси;
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- 25-мм боєприпаси;
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- Ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW), що запускаються в трубі;
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- Близько 400 гранатометів і 200 000 боєприпасів;
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- 11 тактичних транспортних засобів для евакуації обладнання;
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- 61 важкий паливозаправник;
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- 10 вантажівок і 10 причепів для перевезення важкого обладнання;
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- Випробувальне та діагностичне обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту автомобілів;
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- Запасні частини та інше польове обладнання.
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Крім цього, Міноборони США оголосило про надання засобів протиповітряної оборони, артилерійських і танкових боєприпасів, мінометних систем, ракет і протитанкових систем коштом Ініціативи з надання допомоги Україні в галузі безпеки (USAI) на суму 2,1 мільярда доларів.
У рамках USAI Міністерство оборони надасть Україні:
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- Додаткові боєприпаси для пересувних зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);
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- 30-мм гармати для протидії безпілотним авіаційним системам (9 одиниць);
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- Десять мобільних ракетних комплексів з лазерним наведенням c-UAS;
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- Три радари повітряного спостереження;
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- 30-мм і 23-мм зенітні боєприпаси;
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- 130-мм і 122-мм артилерійські снаряди;
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- 122-мм реактивні снаряди "ГРАД";
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- Ракетні установки і боєприпаси;
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- 120-мм і 81-мм мінометні системи;
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- 120-мм, 81-мм і 60-мм міномети;
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- 120-мм танкові боєприпаси;
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- Протитанкові системи Javelin;
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- Протитанкові ракети;
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- Високоточні авіаційні боєприпаси;
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- Близько 3600 одиниць стрілецької зброї та понад 23 млн патронів до неї;
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- Сім тактичних автомобілів для відновлення обладнання;
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- Вісім важких паливозаправників і 105 причепів з паливом;
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- Броньовані мостові системи;
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- Чотири машини матеріально-технічної підтримки;
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- Вантажівки і десять причепів для перевезення важкого обладнання;
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- Обладнання захищеного зв'язку;
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- Термінали та послуги SATCOM;
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- Фінансування навчання, технічного обслуговування та підтримки.
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Доповнення
Раніше повідомлялося, що США готують новий пакет військової допомоги Україні. Попередньо на суму 2,6 мільярда доларів, до якого можуть увійти радари, ракети для ППО, протитанкові засоби.