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Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України: що до нього увійде

Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України: що до нього увійде

Київ • УНН

 • 4892612 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Сполучені Штати Америки офіційно оголосили про виділення нового пакета військової допомоги для України. Про це йдеться в заяві Пентагону, передає УНН.

Цитата

"Сьогодні Міністерство оборони США оголосило про нову критично важливу допомогу Україні у сфері безпеки. До пакета увійде велика кількість боєприпасів для ЗРК HIMARS, перехоплювачі ППО та артилерійські снаряди, які Україна використовує для своєї оборони, на суму до 500 мільйонів доларів", – йдеться в повідомленні.

Деталі

До складу нового пакета військової допомоги увійдуть:

  • Додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Patriot;
  • Додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;
  • 120-мм мінометні міни;
  • 120-мм і 105-мм танкові боєприпаси;
  • 25-мм боєприпаси;
  • Ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW), що запускаються в трубі;
  • Близько 400 гранатометів і 200 000 боєприпасів;
  • 11 тактичних транспортних засобів для евакуації обладнання;
  • 61 важкий паливозаправник;
  • 10 вантажівок і 10 причепів для перевезення важкого обладнання;
  • Випробувальне та діагностичне обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту автомобілів;
  • Запасні частини та інше польове обладнання.

Крім цього, Міноборони США оголосило про надання засобів протиповітряної оборони, артилерійських і танкових боєприпасів, мінометних систем, ракет і протитанкових систем коштом Ініціативи з надання допомоги Україні в галузі безпеки (USAI) на суму 2,1 мільярда доларів.

У рамках USAI Міністерство оборони надасть Україні:

  • Додаткові боєприпаси для пересувних зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);
  • 30-мм гармати для протидії безпілотним авіаційним системам (9 одиниць);
  • Десять мобільних ракетних комплексів з лазерним наведенням c-UAS;
  • Три радари повітряного спостереження;
  • 30-мм і 23-мм зенітні боєприпаси;
  • 130-мм і 122-мм артилерійські снаряди;
  • 122-мм реактивні снаряди "ГРАД";
  • Ракетні установки і боєприпаси;
  • 120-мм і 81-мм мінометні системи;
  • 120-мм, 81-мм і 60-мм міномети;
  • 120-мм танкові боєприпаси;
  • Протитанкові системи Javelin;
  • Протитанкові ракети;
  • Високоточні авіаційні боєприпаси;
  • Близько 3600 одиниць стрілецької зброї та понад 23 млн патронів до неї;
  • Сім тактичних автомобілів для відновлення обладнання;
  • Вісім важких паливозаправників і 105 причепів з паливом;
  • Броньовані мостові системи;
  • Чотири машини матеріально-технічної підтримки;
  • Вантажівки і десять причепів для перевезення важкого обладнання;
  • Обладнання захищеного зв'язку;
  • Термінали та послуги SATCOM;
  • Фінансування навчання, технічного обслуговування та підтримки.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що США готують новий пакет військової допомоги Україні. Попередньо на суму 2,6 мільярда доларів, до якого можуть увійти радари, ракети для ППО, протитанкові засоби.

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