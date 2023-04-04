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Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины: что в него войдет

Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины: что в него войдет

Киев • УНН

 • 4892608 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Соединенные Штаты Америки официально объявили о выделении нового пакета военной помощи для Украины. Об этом говорится в заявлении Пентагона, передает УНН.

Цитата

"Сегодня Министерство обороны США объявило о новой критически важной помощи Украине в сфере безопасности. В пакет войдет большое количество боеприпасов для ЗРК HIMARS, перехватчики ПВО и артиллерийские снаряды, которые Украина использует для своей обороны на сумму до 500 миллионов долларов", – говорится в сообщении.

Детали

В состав нового пакета военной помощи войдут:

  • Дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot;
  • Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • 120-мм минометные мины;
  • 120-мм и 105-мм танковые боеприпасы;
  • 25-мм боеприпасы;
  • Ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW), запускаемые в трубе;
  • Около 400 гранатометов и 200 000 боеприпасов;
  • 11 тактических транспортных средств для эвакуации оборудования;
  • 61 тяжелый топливозаправщик;
  • 10 грузовиков и 10 прицепов для перевозки тяжелого оборудования;
  • Испытательное и диагностическое оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта автомобилей;
  • Запасные части и другое полевое оборудование.

Помимо этого, Минобороны США объявило о предоставлении средств противовоздушной обороны, артиллерийских и танковых боеприпасов, минометных систем, ракет и противотанковых систем за счет средств Инициативы по оказанию помощи Украине в области безопасности (USAI) на сумму 2,1 миллиарда долларов.

В рамках USAI Министерство обороны предоставит Украине:

  • Дополнительные боеприпасы для передвижных зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);
  • 30-мм орудия для противодействия беспилотным авиационным системам (9 единиц);
  • Десять мобильных ракетных комплексов с лазерным наведением c-UAS;
  • Три радара воздушного наблюдения;
  • 30-мм и 23-мм зенитные боеприпасы;
  • 130-мм и 122мм артиллерийские снаряды;
  • 122-мм реактивные снаряды "ГРАД";
  • Ракетные установки и боеприпасы;
  • 120-мм и 81-мм минометные системы;
  • 120-мм, 81-мм и 60-мм минометы;
  • 120-мм танковые боеприпасы;
  • Противотанковые системы Javelin;
  • Противотанковые ракеты;
  • Высокоточные авиационные боеприпасы;
  • Около 3600 единиц стрелкового оружия и более 23 млн патронов к нему;
  • Семь тактических автомобилей для восстановления оборудования;
  • Восемь тяжелых топливозаправщиков и 105 прицепов с топливом;
  • Бронированные мостовые системы;
  • Четыре машины материально-технической поддержки;
  • Грузовики и десять прицепов для перевозки тяжелого оборудования;
  • Оборудование защищенной связи;
  • Терминалы и услуги SATCOM;
  • Финансирование обучения, технического обслуживания и поддержания.

Дополнение

Ранее сообщалось, что США готовят новый пакет военной помощи Украине. Предварительно на сумму 2,6 миллиарда долларов, в который могут войти радары, ракеты для ПВО, противотанковые средства.

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