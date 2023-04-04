Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины: что в него войдет
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Соединенные Штаты Америки официально объявили о выделении нового пакета военной помощи для Украины. Об этом говорится в заявлении Пентагона, передает УНН.
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"Сегодня Министерство обороны США объявило о новой критически важной помощи Украине в сфере безопасности. В пакет войдет большое количество боеприпасов для ЗРК HIMARS, перехватчики ПВО и артиллерийские снаряды, которые Украина использует для своей обороны на сумму до 500 миллионов долларов", – говорится в сообщении.
Детали
В состав нового пакета военной помощи войдут:
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- Дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot;
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- Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
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- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
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- 120-мм минометные мины;
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- 120-мм и 105-мм танковые боеприпасы;
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- 25-мм боеприпасы;
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- Ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW), запускаемые в трубе;
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- Около 400 гранатометов и 200 000 боеприпасов;
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- 11 тактических транспортных средств для эвакуации оборудования;
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- 61 тяжелый топливозаправщик;
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- 10 грузовиков и 10 прицепов для перевозки тяжелого оборудования;
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- Испытательное и диагностическое оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта автомобилей;
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- Запасные части и другое полевое оборудование.
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Помимо этого, Минобороны США объявило о предоставлении средств противовоздушной обороны, артиллерийских и танковых боеприпасов, минометных систем, ракет и противотанковых систем за счет средств Инициативы по оказанию помощи Украине в области безопасности (USAI) на сумму 2,1 миллиарда долларов.
В рамках USAI Министерство обороны предоставит Украине:
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- Дополнительные боеприпасы для передвижных зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);
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- 30-мм орудия для противодействия беспилотным авиационным системам (9 единиц);
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- Десять мобильных ракетных комплексов с лазерным наведением c-UAS;
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- Три радара воздушного наблюдения;
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- 30-мм и 23-мм зенитные боеприпасы;
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- 130-мм и 122мм артиллерийские снаряды;
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- 122-мм реактивные снаряды "ГРАД";
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- Ракетные установки и боеприпасы;
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- 120-мм и 81-мм минометные системы;
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- 120-мм, 81-мм и 60-мм минометы;
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- 120-мм танковые боеприпасы;
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- Противотанковые системы Javelin;
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- Противотанковые ракеты;
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- Высокоточные авиационные боеприпасы;
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- Около 3600 единиц стрелкового оружия и более 23 млн патронов к нему;
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- Семь тактических автомобилей для восстановления оборудования;
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- Восемь тяжелых топливозаправщиков и 105 прицепов с топливом;
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- Бронированные мостовые системы;
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- Четыре машины материально-технической поддержки;
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- Грузовики и десять прицепов для перевозки тяжелого оборудования;
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- Оборудование защищенной связи;
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- Терминалы и услуги SATCOM;
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- Финансирование обучения, технического обслуживания и поддержания.
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Дополнение
Ранее сообщалось, что США готовят новый пакет военной помощи Украине. Предварительно на сумму 2,6 миллиарда долларов, в который могут войти радары, ракеты для ПВО, противотанковые средства.