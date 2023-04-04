Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины: что в него войдет

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"Сегодня Министерство обороны США объявило о новой критически важной помощи Украине в сфере безопасности. В пакет войдет большое количество боеприпасов для ЗРК HIMARS, перехватчики ПВО и артиллерийские снаряды, которые Украина использует для своей обороны на сумму до 500 миллионов долларов", – говорится в сообщении.

Детали

В состав нового пакета военной помощи войдут:



Дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot;



Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);



155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;



120-мм минометные мины;



120-мм и 105-мм танковые боеприпасы;



25-мм боеприпасы;



Ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW), запускаемые в трубе;



Около 400 гранатометов и 200 000 боеприпасов;



11 тактических транспортных средств для эвакуации оборудования;



61 тяжелый топливозаправщик;



10 грузовиков и 10 прицепов для перевозки тяжелого оборудования;



Испытательное и диагностическое оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта автомобилей;



Запасные части и другое полевое оборудование.



Помимо этого, Минобороны США объявило о предоставлении средств противовоздушной обороны, артиллерийских и танковых боеприпасов, минометных систем, ракет и противотанковых систем за счет средств Инициативы по оказанию помощи Украине в области безопасности (USAI) на сумму 2,1 миллиарда долларов.

В рамках USAI Министерство обороны предоставит Украине:



Дополнительные боеприпасы для передвижных зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);



30-мм орудия для противодействия беспилотным авиационным системам (9 единиц);



Десять мобильных ракетных комплексов с лазерным наведением c-UAS;



Три радара воздушного наблюдения;



30-мм и 23-мм зенитные боеприпасы;



130-мм и 122мм артиллерийские снаряды;



122-мм реактивные снаряды "ГРАД";



Ракетные установки и боеприпасы;



120-мм и 81-мм минометные системы;



120-мм, 81-мм и 60-мм минометы;



120-мм танковые боеприпасы;



Противотанковые системы Javelin;



Противотанковые ракеты;



Высокоточные авиационные боеприпасы;



Около 3600 единиц стрелкового оружия и более 23 млн патронов к нему;



Семь тактических автомобилей для восстановления оборудования;



Восемь тяжелых топливозаправщиков и 105 прицепов с топливом;



Бронированные мостовые системы;



Четыре машины материально-технической поддержки;



Грузовики и десять прицепов для перевозки тяжелого оборудования;



Оборудование защищенной связи;



Терминалы и услуги SATCOM;



Финансирование обучения, технического обслуживания и поддержания.



Дополнение

Ранее сообщалось, что США готовят новый пакет военной помощи Украине. Предварительно на сумму 2,6 миллиарда долларов, в который могут войти радары, ракеты для ПВО, противотанковые средства.