Генінспектор Бундесверу: погодні умови поки що заважають наступу України
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Генеральний інспектор Збройних сил Німеччини Карстен Броєр заявив, що умов для повномасштабного наступу України поки що немає, про це повідомляє УНН з посиланням на Handelsblatt.
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"Мені пояснили, як ведеться фронтова битва. Земля все ще багниста і вогка. На деяких полях ще є великі озера. За останні тижні ще не було умов для всебічного наступу", - сказав Бройер після візиту в Україну.
"Але з усіх розмов мені стало ясно, що плани українського наступу ведуться", - додав він.
Деталі
За словами Броєра, під час зустрічі з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, він зрозумів, що планування наступу українських військ "йде повним ходом".
Також під час зустрічі Броєр запевнив, що підтримка України є головним пріоритетом. Як зазначає Handelsblatt, Генеральний інспектор Бундесверу сказав: "Я не відчував втоми від війни, навпаки майже нестримну волю не тільки закінчити цю війну, але й перемогти в ній".
Нагадаємо
Минулого тижня Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний зустрівся з Генеральним інспектором Бундесверу генералом Карстеном Броєром. Сторони обговорили ситуацію на передовій, а також військове посилення.