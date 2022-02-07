Генеральный директор "Тедис Украина" - самый медийный СЕО в FMCG и ритейле за 2021 год

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15 марта, 19:03 • 102888 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 134624 просмотра

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15 марта, 13:22 • 118685 просмотра

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15 марта, 13:08 • 112559 просмотра

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15 марта, 12:52 • 102219 просмотра

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15 марта, 11:23 • 100175 просмотра

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Киев • УНН

 • 24117 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Генеральный директор компании “ТЕДИС Украина” Тарас Корнияченко занял первое место в рейтинг СEO в FMCG и ритейле-2021 согласно исследования LOOQME (платформы для мониторинга и аналитики коммуникаций).

Как сообщает пресс-служба “ТЕДИС Украина”, по показателю Potential Reach (потенциальное количество контактов с аудиторией) Тарас Корнияченко вошел в ТОП-3 с охватом аудитории 1,2 миллиона человек. Также СЕО “ТЕДИС Украина” оказался в числе лучших среди тех, кто получил наибольшую приверженность медиа (индекс MF). Как говорится в исследовании, “только Евгений Шевченко (ех-Carlsberg) и Тарас Корнияченко („ТЕДИС Украина“) из пятерки лидеров по количеству публикаций смогли получить MF выше бенчмарка. Это свидетельствует о высоком качестве публикаций, а также о выходах в рейтинговых СМИ, главной роли и положительно-нейтральной тональности”.

Также аналитиками было отмечено, что “в январе 2021, 79,13% потенциального охвата медиапространства занял Тарас Корнияченко (“ТЕДИС Украина”), когда компания начала всеукраинский социальный проект по поддержке домов престарелых “Творим добро”.

Рейтинг LOOQME объединил 26 CEO самых успешных компаний из FMCG и ритейла по таким критериям, как Share Of Voice (доля голоса) и Potential Reach (потенциальное количество контактов с аудиторией), роль и тональность упоминаний, MV (индекс заметности в СМИ), MQ (индекс качества коммуникации), MF (индекс приверженности медиа).

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