Генеральний директор "ТЕДІС Україна" - наймедійніший СEO у FMCG та рітейлі за 2021 рік

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 39633 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 65578 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 78987 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 107289 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 115871 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 106281 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 127623 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 166420 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 178436 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215281 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3 м/с
92 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 95422 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 173769 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 236860 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 55864 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 41195 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 236860 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 173769 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 287893 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 407757 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 660211 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 447 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 41195 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 97041 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 134740 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 159686 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Генеральний директор "ТЕДІС Україна" - наймедійніший СEO у FMCG та рітейлі за 2021 рік

Генеральний директор "ТЕДІС Україна" - наймедійніший СEO у FMCG та рітейлі за 2021 рік

Київ • УНН

 • 24119 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Генеральний директор компанії “ТЕДІС Україна” Тарас Корніяченко посів перше місце у рейтингу СEO у FMCG та рітейлі-2021 за версією LOOQME (платформи для моніторингу та аналітики комунікацій).

Як повідомляє пресслужба “ТЕДІС Україна”, за показником Potential Reach (потенційна кількість контактів з аудиторією) Тарас Корніяченко увійшов до ТОП-3 із охопленням аудиторії 1,2 мільйона людей. Також СЕО “ТЕДІС Україна” виявився серед найкращих, хто отримав найбільшу прихильність у медіа (індекс MF). Як йдеться у дослідженні, “тільки Євген Шевченко (ех-Carlsberg) та Тарас Корніяченко („ТЕДІС Україна“) з п’ятірки лідерів за кількістю публікацій змогли отримати MF вище за бенчмарк. Це свідчить про високу якість публікацій, а також про виходи у рейтингових ЗМІ, головну роль та позитивно-нейтральну тональність”.

Також аналітиками було відзначено, що “у січні 2021, 79,13% потенційного охоплення медіапростору зайняв Тарас Корніяченко (“ТЕДІС Україна”), коли компанія розпочала всеукраїнський соціальний проект із підтримки будинків для людей похилого віку “Творімо добро”.

Рейтинг LOOQME об’єднав 26 CEO найуспішніших компаній з FMCG та рітейлу за такими критеріями, як Share Of Voice (частка голосу) та Potential Reach (потенційна кількість контактів з аудиторією), роль та тональність згадок, MV (індекс помітності у ЗМІ), MQ ( індекс якості комунікації), MF (індекс прихильності медіа).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Bitcoin
$84,554.90
Золото
$3,157.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.08
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.25
Ethereum
$1,870.33