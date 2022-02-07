Генеральний директор "ТЕДІС Україна" - наймедійніший СEO у FMCG та рітейлі за 2021 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Генеральний директор компанії “ТЕДІС Україна” Тарас Корніяченко посів перше місце у рейтингу СEO у FMCG та рітейлі-2021 за версією LOOQME (платформи для моніторингу та аналітики комунікацій).
Як повідомляє пресслужба “ТЕДІС Україна”, за показником Potential Reach (потенційна кількість контактів з аудиторією) Тарас Корніяченко увійшов до ТОП-3 із охопленням аудиторії 1,2 мільйона людей. Також СЕО “ТЕДІС Україна” виявився серед найкращих, хто отримав найбільшу прихильність у медіа (індекс MF). Як йдеться у дослідженні, “тільки Євген Шевченко (ех-Carlsberg) та Тарас Корніяченко („ТЕДІС Україна“) з п’ятірки лідерів за кількістю публікацій змогли отримати MF вище за бенчмарк. Це свідчить про високу якість публікацій, а також про виходи у рейтингових ЗМІ, головну роль та позитивно-нейтральну тональність”.
Також аналітиками було відзначено, що “у січні 2021, 79,13% потенційного охоплення медіапростору зайняв Тарас Корніяченко (“ТЕДІС Україна”), коли компанія розпочала всеукраїнський соціальний проект із підтримки будинків для людей похилого віку “Творімо добро”.
Рейтинг LOOQME об’єднав 26 CEO найуспішніших компаній з FMCG та рітейлу за такими критеріями, як Share Of Voice (частка голосу) та Potential Reach (потенційна кількість контактів з аудиторією), роль та тональність згадок, MV (індекс помітності у ЗМІ), MQ ( індекс якості комунікації), MF (індекс прихильності медіа).