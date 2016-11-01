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15 марта, 19:03 • 114219 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 163808 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136293 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128901 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112000 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104989 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101084 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генеральный директор Samsung Electronics: компания должна сделать выводы из кризиса

Генеральный директор Samsung Electronics: компания должна сделать выводы из кризиса

Киев • УНН

 • 10334 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Исполнительный директор компании Samsung Electronics Квон О Хен заявил, что южнокорейский технологический гигант должен улучшить качество производства, после того, как он сел в лужу из-за дорогого вывода из эксплуатации смартфона Galaxy Note 7, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Мы имеем долгую историю преодоления кризисов. Давайте использовать этот кризис как шанс, чтобы сделать еще один шаг по пути пересмотра и тщательного совершенствования того, как мы работаем, как мы думаем об инновациях и точке зрения наших клиентов ", - сказал он.

Также, откровенно не называя причины выхода из строя опасного Note 7s, К.Хен в своем заявлении сказал, что сотрудники Samsung должны оглянуться назад и спросить, были ли они довольны в своей работе.

Как сообщал УНН, в аэропорту "Борисполь" владельцы Galaxy Note 7 могут сдать свой телефон перед вылетом и получить другой в стране прибытия.

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