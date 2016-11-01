Генеральный директор Samsung Electronics: компания должна сделать выводы из кризиса

"Мы имеем долгую историю преодоления кризисов. Давайте использовать этот кризис как шанс, чтобы сделать еще один шаг по пути пересмотра и тщательного совершенствования того, как мы работаем, как мы думаем об инновациях и точке зрения наших клиентов ", - сказал он.

Также, откровенно не называя причины выхода из строя опасного Note 7s, К.Хен в своем заявлении сказал, что сотрудники Samsung должны оглянуться назад и спросить, были ли они довольны в своей работе.

Как сообщал УНН, в аэропорту "Борисполь" владельцы Galaxy Note 7 могут сдать свой телефон перед вылетом и получить другой в стране прибытия.