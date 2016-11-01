Генеральный директор Samsung Electronics: компания должна сделать выводы из кризиса
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Исполнительный директор компании Samsung Electronics Квон О Хен заявил, что южнокорейский технологический гигант должен улучшить качество производства, после того, как он сел в лужу из-за дорогого вывода из эксплуатации смартфона Galaxy Note 7, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Мы имеем долгую историю преодоления кризисов. Давайте использовать этот кризис как шанс, чтобы сделать еще один шаг по пути пересмотра и тщательного совершенствования того, как мы работаем, как мы думаем об инновациях и точке зрения наших клиентов ", - сказал он.
Также, откровенно не называя причины выхода из строя опасного Note 7s, К.Хен в своем заявлении сказал, что сотрудники Samsung должны оглянуться назад и спросить, были ли они довольны в своей работе.
Как сообщал УНН, в аэропорту "Борисполь" владельцы Galaxy Note 7 могут сдать свой телефон перед вылетом и получить другой в стране прибытия.