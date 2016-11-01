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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Генеральний директор Samsung Electronics: фірма повинна зробити висновки з кризи

Генеральний директор Samsung Electronics: фірма повинна зробити висновки з кризи

Київ • УНН

 • 10334 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Виконавчий директор компанії Samsung Electronics Квон Про Хен заявив, що південнокорейський технологічний гігант повинен поліпшити якість виробництва, після того, як він сів у калюжу через дороге виведення з експлуатації смартфона Galaxy Note 7, передає УНН з посиланням на Reuters.

“Ми маємо довгу історію подолання криз. Давайте використовувати цю кризу як шанс, щоб зробити ще один крок шляхом перегляду і ретельного вдосконалення того, як ми працюємо, як ми думаємо про інновації та точку зору наших клієнтів”, — сказав він.

Також, відверто не називаючи причини виходу з ладу небезпечного Note 7s, К.Хен у своїй заяві сказав, що співробітники Samsung повинні озирнутися назад і запитати, чи були вони задоволеними в своєю роботою.

Як повідомляв УНН, в аеропорту “Бориспіль” власники Galaxy Note 7 можуть здати свій телефон перед вильотом та отримати інший у країні прибуття.

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