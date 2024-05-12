Генеральный прокурор обсудил с американским коллегой расследование военных преступлений и арест активов рф

Генпрокурор обсудил с американским коллегой приоритеты сотрудничества, в частности, расследование военных преступлений рф и арест российских активов. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Украинский Генеральный прокурор Андрей Костин и его американский коллега Меррик Гарланд во время встречи, которая состоялась в рамках участия во встрече министров юстиции стран "Большой семерки", обсудили ключевые вопросы, касающиеся как безопасности, так и правосудия.

Андрей Костин выразил высокую оценку уровню сотрудничества между Украиной и США в сфере юстиции.

Среди основных тем обсуждения были:

- Расследование и преследование военных преступлений рф, включая кибератаки и преступления против окружающей среды.

- Поиск и запрет российских активов, которые могут быть связаны с незаконными действиями.

- Поддержка работы Международного центра по преследованию за преступление агрессии.

Постоянная поддержка Министерства юстиции США имеет ключевое значение для наших усилий по восстановлению справедливости и реализации реформ. Украина неизменно остается преданной нашим общим ценностям верховенства права и неприкосновенности прав человека - отметил Андрей Костин.

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