Генеральний прокурор обговорив з американським колегою розслідування воєнних злочинів і арешт активів рф
Київ • УНН
Генеральний прокурор України та його американський колега обговорили розслідування російських військових злочинів та арешт російських активів.
Генпрокурор обговорив з американським колегою пріоритети співпраці, зокрема, розслідування воєнних злочинів рф та арешт російських активів. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
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Український Генеральний прокурор Андрій Костін та його американський колега Меррік Гарланд під час зустрічі, яка відбулася в рамках участі в зустрічі міністрів юстиції країн "Великої сімки", обговорилися ключові питання, які стосуються як безпеки, так і правосуддя.
Андрій Костін висловив високу оцінку рівню співпраці між Україною та США у сфері юстиції.
Серед основних тем обговорення були:
- Розслідування та переслідування воєнних злочинів рф, включаючи кібератаки та злочини проти довкілля.
- Пошук та заборона російських активів, що можуть бути пов'язані з незаконними діями.
- Підтримка роботи Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії.
Постійна підтримка Міністерства юстиції США має ключове значення для наших зусиль із відновлення справедливості та реалізації реформ. Україна незмінно залишається відданою нашим спільним цінностям верховенства права та недоторканності прав людини
Костін зустрівся з Генпрокурором Польщі: обговорили співпрацю у розслідуванні воєнних злочинів рф16.01.24, 11:53 • 22908 переглядiв