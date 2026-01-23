Генерал Гринкевич находится в ОАЭ для проведения переговоров между Украиной и россией

Командующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич находится в ОАЭ, где проходит трехстороннее заседание России, Украины и США. Об этом сообщает корреспондент Politico Пол Маклири, передает УНН.

Подробности

"Глава Европейского командования Вооруженных сил США и Верховный главнокомандующий ОВС НАТО генерал Алексус Гринкевич также находится в ОАЭ для проведения переговоров между Украиной и Россией", - говорится в сообщении.

Напомним

Трехсторонняя рабочая группа Украины, США и РФ проведет первые раунды встреч в закрытом режиме в Абу-Даби. Президент Зеленский провел консультации с украинскими переговорщиками перед началом переговоров.