Генерал Гринкевич перебуває в ОАЕ для проведення переговорів між Україною та росією

Командувач об’єднаними силами НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич перебуває в ОАЕ, де проходить тристороннє засідання росії, України та США. Про це повідомляє кореспондент Politico Пол Маклірі, передає УНН.

Деталі

"Глава Європейського командування Збройних сил США та Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО генерал Алексус Гринкевич також перебуває в ОАЕ для проведення переговорів між Україною та росією", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Тристороння робоча група України, США та рф проведе перші раунди зустрічей у закритому режимі в Абу-Дабі. Президент Зеленський провів консультації з українськими перемовниками перед початком переговорів.