15:12 • 8284 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
14:53 • 10213 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
12:59 • 11928 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
12:48 • 19447 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
12:42 • 43011 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
11:40 • 20406 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
23 січня, 11:04 • 23506 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
23 січня, 08:25 • 32209 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 69973 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
23 січня, 07:54 • 34750 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
Генерал Гринкевич перебуває в ОАЕ для проведення переговорів між Україною та росією

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Командувач об’єднаними силами НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич перебуває в ОАЕ. Там проходить тристороннє засідання росії, України та США.

Генерал Гринкевич перебуває в ОАЕ для проведення переговорів між Україною та росією

Командувач об’єднаними силами НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич перебуває в ОАЕ, де проходить тристороннє засідання росії, України та США. Про це повідомляє кореспондент Politico Пол Маклірі, передає УНН.

Деталі

"Глава Європейського командування Збройних сил США та Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО генерал Алексус Гринкевич також перебуває в ОАЕ для проведення переговорів між Україною та росією", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Тристороння робоча група України, США та рф проведе перші раунди зустрічей у закритому режимі в Абу-Дабі. Президент Зеленський провів консультації з українськими перемовниками перед початком переговорів.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
НАТО
Абу-Дабі
Об'єднані Арабські Емірати
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна