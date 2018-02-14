General Electric поможет модернизировать украинскую железную дорогу: переговоры завершены

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 74797 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 89311 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 91938 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110218 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101306 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104967 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111940 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117133 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122923 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134489 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Актуальное
General Electric поможет модернизировать украинскую железную дорогу: переговоры завершены

General Electric поможет модернизировать украинскую железную дорогу: переговоры завершены

Киев  •  УНН

 • 9213 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Кабинет министров Украины вместе с "Укрзализныцей" завершили переговоры с General Electric по программе обновления подвижного состава украинской железной дороги и производства тяги. Об этом сообщил на заседании правительства Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

“„Укрзализныця“ и правительство завершили переговоры с General Electric. В 20-х числах февраля мы подпишем договор по производству новой тяги для поездов”, — рассказал В.Гройсман.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бескидский тоннель будет сдан в эксплуатацию через 100 дней

Премьер уточнил, что согласно договоренностям, локализация производства составит не менее 40%. Кроме того, Украина станет составной мировой сети производства американской компании.

В.Гройсман также сообщил, что уже весной в Украине введут в эксплуатацию Бескидский тоннель — большой инфраструктурный объект, который существенно расширит возможности использования железнодорожного транспорта на Западе Украины.

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