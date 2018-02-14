General Electric поможет модернизировать украинскую железную дорогу: переговоры завершены
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Кабинет министров Украины вместе с "Укрзализныцей" завершили переговоры с General Electric по программе обновления подвижного состава украинской железной дороги и производства тяги. Об этом сообщил на заседании правительства Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
“„Укрзализныця“ и правительство завершили переговоры с General Electric. В 20-х числах февраля мы подпишем договор по производству новой тяги для поездов”, — рассказал В.Гройсман.
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Премьер уточнил, что согласно договоренностям, локализация производства составит не менее 40%. Кроме того, Украина станет составной мировой сети производства американской компании.
В.Гройсман также сообщил, что уже весной в Украине введут в эксплуатацию Бескидский тоннель — большой инфраструктурный объект, который существенно расширит возможности использования железнодорожного транспорта на Западе Украины.