General Electric допоможе модернізувати українську залізницю: переговори завершено
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Кабінет міністрів України разом із “Укрзалізницею” завершили переговори з General Electric щодо програми оновлення рухомого складу української залізниці та виробництва тяги. Про це повідомив на засіданні уряду Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
"“Укрзалізниця” і уряд завершили переговори з General Electric. У 20-х числах лютого ми підпишемо договір щодо виробництва нової тяги для потягів", — розповів В.Гройсман.
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Прем’єр уточнив, що згідно з домовленостями, локалізація виробництва становитиме не менше 40%. Окрім того, Україна стане складовою світової мережі виробництва американської компанії.
В.Гройсман також повідомив, що вже навесні в Україні введуть в експлуатацію Бескидський тунель — великий інфраструктурний об’єкт, який суттєво розширить можливості використання залізничного транспорту на Заході України.