Гендиректору завода рф по изготовлению ракет для ударов по Украине сообщили о подозрении

СБУ сообщила о подозрении генеральному директору российского проектно-конструкторского бюро "Радуга" сергею богатикову. Завод производит крылатые ракеты для ударов по Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ

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По данным СБУ, предприятие специализируется на серийном производстве дальнобойного ракетного вооружения для российских войск. Прежде всего речь идет о крылатых ракетах типа Х-101, которые рашисты используют для осуществления ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

В ведомстве напомнили, что именно такой ракетой оккупанты попали в многоквартирный дом в Умани 28 апреля 2023 года. Тогда в результате воздушной атаки рф погибли 23 местных жителя, среди них - 6 детей. Был полностью разрушен подъезд из 27 квартир.

За бесперебойные поставки ракетного вооружения оккупантам предприятие, возглавляемое богатиковым, получило кремлевскую награду "благодарность президента рф".

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили сергею богатикову о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленника к ответственности за преступления против Украины, отметили в СБУ.

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