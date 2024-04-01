СБУ сообщила о новом подозрении российской пропагандистке симоньян

Служба безопасности Украины сообщила о новом подозрении российской пропагандистке маргарите симоньян, "которая призывала убивать украинских детей", информирует пресс-служба СБУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Служба безопасности задокументировала новые преступления российской пропагандистки маргариты симоньян, которая призывала к геноциду украинцев. Фигурантка возглавляет международный рупор кремля - телеканал "RT" и входит в медийный пул путина. По данным следствия, она одной из первых поддержала полномасштабное вторжение рф и военные преступления российских оккупантов. Среди новых задокументированных преступлений фигурантки есть публичные призывы симоньян к массовому убийству украинских детей в декабре 2023 года", - сообщили в СБУ в соцсетях.

Как отметили в спецслужбе, кроме этого "российская пропагандистка неоднократно агитировала за продолжение ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре Украины".

Фигурантка регулярно распространяет кремлевские нарративы в виде "авторских" сообщений на собственном Телеграм-канале и в эфирах российских телеканалов, добавили в СБУ.

Прежде всего, как сообщается, речь идет о ее участии в телевизионной передаче еще одного вражеского пропагандиста - владимира соловьева.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности, как указано, сообщили симоньян о новом подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 2 ст. 442 (геноцид);

▪️ ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

▪️ ст. 436 (пропаганда войны);

▪️ ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Поскольку злоумышленница скрывается от правосудия на территории рф, продолжаются комплексные мероприятия для ее привлечения к ответственности.

Дополнение

По материалам СБУ в марте 2023 года Симоньян уже было сообщено о подозрении за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.