Гендиректор "Укроборонпрома" решил уйти в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Генеральный директор "Укроборонпрома" Роман Романов подал в отставку. Официальное заявление опубликовано на сайте "Укроборонпрома", передает УНН.
"Я принял решение покинуть свой пост главы ГК "Укроборонпром". Заявление об этом я написал еще в прошлом году, надеюсь, что Президент Украины Петр Порошенко поддержит мое решение", - сообщил Роман Романов в своем заявлении.
Он также добавил, что уверен, что его последователь продолжит курс предприятия.
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"А я плавно передам ему все дела, чтобы этот переход никоим образом не отразился на эффективности работы Концерна", - резюмировал Романов.
Напомним, в конце января правительство предложило Президенту Петру Порошенко освободить от должности Романова.