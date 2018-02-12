Гендиректор "Укроборонпрому" вирішив піти у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Генеральний директор "Укроборонпрому" Роман Романов подав у відставку. Офіційна заява оприлюднена на сайті "Укроборонпрому", передає УНН.
"Я прийняв рішення залишити свою посаду очільника ДК "Укроборонпром". Заяву про це я написав ще у минулому році, сподіваюсь, що Президент України Петро Порошенко підтримає моє рішення", - повідомив Роман Романов у своїй заяві.
Він також додав, що упевнений, що його послідовник продовжить курс підприємства.
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"А я плавно передам йому всі справи, щоб цей перехід жодним чином не відобразився на ефективності роботи Концерну", - резюмував Романов.
Нагадаємо, наприкінці січня уряд запропонував Президенту Петру Порошенко звільнити з посади Романова.