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Гендиректор "Укроборонпрому" вирішив піти у відставку

Гендиректор "Укроборонпрому" вирішив піти у відставку

Київ • УНН

 • 8663 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Генеральний директор "Укроборонпрому" Роман Романов подав у відставку. Офіційна заява оприлюднена на сайті "Укроборонпрому", передає УНН.

"Я прийняв рішення залишити свою посаду очільника ДК "Укроборонпром". Заяву про це я написав ще у минулому році, сподіваюсь, що Президент України Петро Порошенко підтримає моє рішення", - повідомив Роман Романов у своїй заяві.

Він також додав, що упевнений, що його послідовник продовжить курс підприємства.

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"А я плавно передам йому всі справи, щоб цей перехід жодним чином не відобразився на ефективності роботи Концерну", - резюмував Романов.

Нагадаємо, наприкінці січня уряд запропонував Президенту Петру Порошенко звільнити з посади Романова.

Українські Національні Новини

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