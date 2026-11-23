Гендиректор Stolitsa Group: установление границ обезопасит Литературный сквер и снимет общественную напряжённость
Киев • УНН
Гендиректор Stolitsa Group: установление границ обезопасит Литературный сквер и снимет общественную напряжённость.
Установление границ Литературного сквера поможет урегулировать конфликт и прекратить манипуляции вокруг строительства клубного дома на улице Олеся Гончара в Шевченковском районе Киева. Об этом в интервью "Апострофу" заявил гендиректор Stolitsa Group Эдуард Соколовский.
"Если у общественности есть опасения, что строительство нарушит территорию Литературного сквера, необходимо четко определить его границы. Это обезопасит сквер, снимет общественное напряжение и позволит девелоперу реализовать проект", — сказал Соколовский.
Он объяснил, что проект реализуется девелопером "Делайвест" под брендом Stolitsa Group. Проект имеет все разрешительные документы и предусматривает строительство клубного дома на 38 квартир с подземным паркингом, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду.
Соколовский заявил, что Литературный сквер и строительная площадка — это разные территории, и строительство не нарушит границы сквера. Утверждение о том, что территория сквера уменьшится, он назвал спекуляцией. Напротив, инвестор инициировал раздел арендованного участка с целью передачи и включения в границы сквера дополнительных 1,7 сотки земли.
"Чтобы снять напряжение, инвестор отказывается от части земли в пользу сквера. Таким образом, его площадь фактически увеличится за счет присоединения этих 1,7 сотки. Установление границ сквера позволит закрепить это на бумаге, четко разграничить территории и сделать спекуляции невозможными", — заявил гендиректор Stolitsa Group.
Он также опроверг информацию о том, что строительная техника якобы будет ездить по территории сквера. Передавая участок скверу, инвестор теряет право им пользоваться. Для проезда техники есть внутриквартальный проезд. Придомовую территорию обустроят на другом арендованном участке, который со сквером не граничит.
"Если девелопер нарушит установленные границы сквера — вызываются полиция, инспекция ГИАГ и проект полностью останавливается. Для компании это огромные финансовые и репутационные потери", — объяснил Соколовский.
Проект также предусматривает текущий ремонт и замену устаревших сетей: санацию водопровода, реконструкцию тепловых и канализационных камер, строительство новой трансформаторной подстанции, реконструкцию дорожек сквера, озеленение и установку систем автополива.