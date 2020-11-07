Гендиректор "Шахтера" заразился коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин заболел коронавирусной инфекцией. Об этом сам Палкин сообщил в своем Facebook, передает УНН.
“Вот пришла и моя очередь. Пошел на самоизоляцию”, — написал он и добавил фото результатов теста.
Таким образом, гендиректора ФК не будет в составе делегации “Шахтера” на ближайшем матче чемпионата Украины против “Динамо”, который запланирован на 8 ноября.
Напомним, в начале октября украинский клуб подтвердил два положительных случая COVID-19. Вирус обнаружили у игроков Андрея Пятова и Тараса Степаненко. Впоследствии положительные тесты на болезнь сдали еще девять игроков и девять представителей персонала.
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