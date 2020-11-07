Гендиректор "Шахтаря" інфікувався коронавірусом

“Ось прийшла і моя черга. Пішов на самоізоляцію”, — написав він та додав фото результатів тесту.

Таким чином, гендиректора ФК не буде в складі делегації “Шахтаря” на найближчому матчі чемпіонату України проти “Динамо”, який запланований на 8 листопада.

Нагадаємо, на початку жовтня український клуб підтвердив два позитивних випадки COVID-19. Вірус виявили у гравців Андрія П’ятова й Тараса Степаненка. Згодом позитивні тести на хворобу здали ще дев’ять гравців та дев’ять представників персоналу.

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