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В Международной ассоциации воздушного транспорта заявили о необходимости открытия воздушного пространства над рф

В Международной ассоциации воздушного транспорта заявили о необходимости открытия воздушного пространства над рф

Киев • УНН

 • 988168 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Вилли Уолш заявил,  что Запад должен начать готовиться к возобновлению рейсов через российское воздушное пространство, чтобы ослабить давление на авиакомпании. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на The Telegraph.

Цитата

"Мы должны смотреть на восстановление российского воздушного пространства. С идеологической точки зрения… мы должны стремиться снова открыть российское воздушное пространство, чтобы сделать его доступным для всех авиакомпаний для транзита через традиционные сибирские рейсы, чтобы Европа могла получить доступ к Азии наиболее эффективным способом", – сказал он.

Детали

По словам Волша, ожидается, что Пекин смягчит ограничения по коронавирусу в 2023 году, в результате чего китайские авиакомпании будут иметь коммерческое преимущество над "British Airways" ("Британские Авиалинии"), чьи рейсы задерживаются на четыре часа, чтобы обойти воздушное пространство россии. Все потому, что компании Ближнего Востока и Китай продолжают летать над территорией рф.

Волш отметил, что запрет полетов над россией и Украиной стал "главной проблемой" для авиакомпаний, поскольку небо над Европой становится все более переполненным.

"Если вы посмотрите на закрытие воздушного пространства Украины, россии и других частей мира, объем трафика, протекающего через Европу на определенных маршрутах, вырос, и это не устойчиво. Поэтому в долгосрочной перспективе нам придется увидеть возвращение к более нормальной работы", - сказал он.

В то же время гендиректор подчеркнул, что о возобновлении рейсов через российское воздушное пространство не должно идти речи, пока идет война в Украине. Он также выразил надежду, что "военные действия окончатся, когда закончится война".

Сообщается, что в последние недели европейские авиакомпании начали лоббировать в Брюсселе пересмотр ограничения рейсов над рф. Давление со стороны авиакомпаний произошло, несмотря на то, что суд Нидерландов признал трех россиян виновными в сбыте гражданского пассажирского самолета компании Malaysia Airlines, выполнявшего регулярный рейс МН17.

Напомним

27 февраля Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство для российских самолетов в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.

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