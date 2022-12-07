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У Міжнародній асоціації повітряного транспорту заявили про необхідність відкриття повітряного простору над рф

У Міжнародній асоціації повітряного транспорту заявили про необхідність відкриття повітряного простору над рф

Київ • УНН

 • 988171 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Генеральний директор Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) Віллі Волш заявив,  що Захід повинен почати готуватися до відновлення рейсів через російський повітряний простір, щоб послабити тиск на авіакомпанії. Про це повідомляє УНН, посилаючись на The Telegraph.

Цитата

"Ми повинні дивитися на відновлення російського повітряного простору. З ідеологічної точки зору… ми повинні прагнути знову відкрити російський повітряний простір, щоб зробити його доступним для всіх авіакомпаній для транзиту через традиційні сибірські рейси, щоб Європа могла отримати доступ до Азії найбільш ефективним способом", - сказав він.

Деталі

За словами Волша, очікується, що Пекін пом’якшить обмеження щодо коронавірусу у 2023 році, у результаті чого китайські авіакомпанії матимуть комерційну перевагу над "British Airways" ("Британські Авіалінії"), чиї рейси затримуються на чотири години, щоб обійти повітряний простір росії. Все тому, що компанії Близького Сходу та Китай продовжують літати над територією рф.

Волш зазначив, що заборона польотів над росією та Україною стала "головною проблемою" для авіакомпаній, оскільки небо над Європою стає все більш переповненим.

"Якщо ви подивитеся на закриття повітряного простору України, росії та інших частин світу, обсяг трафіку, який протікає через Європу на певних маршрутах, зріс, і це не є стійким. Тож у довгостроковій перспективі нам доведеться побачити повернення до більш нормальної роботи", - сказав він.

Водночас гендиректор наголосив, що про відновлення рейсів через російський повітряний простір не має йти мова, поки триває війна в Україні. Він також висловив сподівання, що "військові дії закінчаться, коли закінчиться війна".

Повідомляється, що останніми тижнями європейські авіакомпанії почали лобіювати в Брюсселі перегляд обмеження рейсів над рф. Тиск з боку авіакомпаній відбувся, попри те, що суд Нідерландів визнав трьох росіян винними у збитті цивільного пасажирського літака компанії Malaysia Airlines, що виконував регулярний рейс МН17.

Нагадаємо

27 лютого Євросоюз повністю закрив повітряний простір для російських літаків у відповідь на повномасштабне вторгення рф в Україні.

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