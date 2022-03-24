Генассамблея ООН приняла еще одну резолюцию в поддержку Украины: против были 5 стран

Цитата

“Сегодня в рамках возобновленной 11-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН относительно Украины 140 государств проголосовали “ЗА” резолюцию "Гуманитарные последствия агрессии против Украины", которая четко указывает на первопричину гуманитарной катастрофы и уделяет внимание срочно необходимым шагам для облегчения гуманитарных страданий на местах”, - говорится в сообщении, обнародованном в Telegram-канале ВР.

Детали

Сообщается, что принятый документ содержит требование к России немедленно прекратить обстрелы гражданских и объектов гражданской инфраструктуры, прекратить осаду городов и обеспечить беспрепятственный доступ для гуманитарного персонала и для доставки гуманитарной помощи.

Резолюция требует обеспечить защиту гражданских лиц, которые покидают зону боевых действий, в том числе иностранных граждан, в частности студентов, и обеспечить их безопасное и беспрепятственное перемещение.

Отметим, что по данным СМИ, “против” резолюции проголосовал лишь 5 государств - Россия, а также Беларусь, Сирия, Северная Корея и Эритрея.

Ранее

В начале марта Генеральная Ассамблея ООН приняла историческую резолюцию с осуждением российской агрессии против Украины.