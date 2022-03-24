Генасамблея ООН ухвалила ще одну резолюцію на підтримку України: проти були 5 країн
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Генасамблея ООН у четвер більшістю голосів ухвалила резолюцію "Гуманітарні наслідки агресії проти України". Про це інформує Верховна рада України з посиланням на дані МЗС, пише УНН.
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“Сьогодні у рамках поновленої 11-ої надзвичайної спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН щодо України 140 держав проголосували “ЗА” резолюцію "Гуманітарні наслідки агресії проти України", яка чітко вказує на першопричину гуманітарної катастрофи та приділяє увагу терміново необхідним крокам для полегшення гуманітарних страждань на місцях”, - йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Telegram-каналі ВР.
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Повідомляється, що ухвалений документ містить вимогу до Росії негайно припинити обстріли цивільних та об’єкти цивільної інфраструктури, припинити облогу міст та забезпечити безперешкодний доступ для гуманітарного персоналу та для доставки гуманітарної допомоги.
Резолюція вимагає забезпечити захист цивільних осіб, які покидають зону бойових дій, у тому числі іноземних громадян, зокрема студентів, і забезпечити їх безпечне та безперешкодне переміщення.
Зазначимо, що за даними ЗМІ, “проти” резолюції проголосувало лише 5 держав – Росія, а також Білорусь, Сирія, Північна Корея та Еритрея.
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На початку березня Генеральна Асамблея ООН прийняла історичну резолюцію із засудженням російської агресії проти України.