Где ожидать снега и гололеда: прогноз погоды на сегодня

В Украине сегодня ожидается облачная погода с прояснениями и местами небольшой снег. Температура будет колебаться от -6° ночью до +3° днем, на дорогах местами гололедица. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 5 февраля облачно с прояснениями. Ночью в большинстве областей, днем в северо-восточных, западных и Одесской областях местами небольшой снег, на остальной территории без осадков. На дорогах страны местами гололедица.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Карпатах ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза.

Прогноз погоды по Киевской области

Облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, днем без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. По Киеву температура ночью 3-5° мороза, днем 0-2° мороза.