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Где ожидать снега и гололеда: прогноз погоды на сегодня

Киев  •  УНН

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В Украине 5 февраля ожидается облачная погода с прояснениями и местами небольшой снег. Температура ночью до -6°, днем до +3°, на дорогах местами гололедица.

В Украине сегодня ожидается облачная погода с прояснениями и местами небольшой снег. Температура будет колебаться от -6° ночью до +3° днем, на дорогах местами гололедица. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 5 февраля облачно с прояснениями. Ночью в большинстве областей, днем в северо-восточных, западных и Одесской областях местами небольшой снег, на остальной территории без осадков. На дорогах страны местами гололедица.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Карпатах ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза.

Прогноз погоды по Киевской области

Облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, днем без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. По Киеву температура ночью 3-5° мороза, днем 0-2° мороза.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКиевКиевская область
karpatskie-goriКарпатские горы
ukrainaУкраина
odessaОдесса
kievКиев

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