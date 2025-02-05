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Де очікувати сніг та ожеледицю: прогноз погоди на сьогодні

Де очікувати сніг та ожеледицю: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

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В Україні 5 лютого очікується хмарна погода з проясненнями та місцями невеликий сніг. Температура вночі до -6°, вдень до +3°, на дорогах подекуди ожеледиця.

В Україні сьогодні очікується хмарна погода з проясненнями та місцями невеликий сніг. Температура коливатиметься від -6° вночі до +3° вдень, на дорогах подекуди ожеледиця. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, 5 лютого хмарно з проясненнями. Уночі у більшості областей, удень у північно-східних, західних та Одеській областях місцями невеликий сніг, на решті території без опадів. На дорогах країни подекуди ожеледиця.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; в Карпатах вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу.

Прогноз погоди по Київській області

Хмарно з проясненнями. Уночі місцями невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. По Києву температура вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° морозу.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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