ГБР задержало угольного бизнесмена и владельца канала Ukrainе World News Виталия Кропачева: что известно

Работники Государственного бюро расследований задержали владельца группы компаний "Укрдонинвест", занимающейся угольным бизнесом и добычей газа и владельца канала Ukrainе World News Виталия Кропачева. По данным следствия, Кропачев через свое предприятие нанес государству ущерб на более 2 млрд гривен на махинациях в угольной сфере. Об этом журналисту УНН сообщили в ГБР.

Детали

Как рассказали в ГБР, работники Бюро задержали фактического владельца ООО "Краснолиманское", входящего в группу компаний ООО "Укрдонинвест" Виталия Кропачева.

В ГБР отметили, что по данным следствия, Кропачев через свое предприятие и должностных лиц Министерства энергетики и Государственной налоговой службы нанес государству ущерб на более 2 млрд гривен на махинациях в угольной сфере.

Справочно

Виталий Кропачев - украинский бизнесмен, владелец группы компаний "Укрдонинвест", занимающейся угольным бизнесом и добычей газа. Также он имеет активы в машиностроительной, строительной, транспортной отраслях, кроме того, владеет медиа-активами, среди них - "Эра Продакшн", телеканал Ukraine World News, который открыт на основе запрещенных телеканалов 112 Украина и NewsOnе.

Напомним,

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