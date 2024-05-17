ДБР затримало вугільного бізнесмена та власника каналу Ukrainе World News Віталія Кропачова: що відомо
Київ • УНН
ДБР затримало вугільного бізнесмена та власника телеканалу Ukraine World News Віталія Кропачова за підозрою у завданні державі збитків на суму понад 2 мільярди гривень через махінації у вугільній галузі.
Працівники Державного бюро розслідувань затримали власника групи компаній "Укрдонінвест", що займається вугільним бізнесом та видобутком газу та власника каналу Ukrainе World News Віталія Кропачова. За даними слідства, Кропачов через своє підприємство завдав державі шкоди на понад 2 млрд гривень на махінаціях у вугільній сфері. Про це журналісту УНН повідомили в ДБР.
Деталі
Як розповіли в ДБР, працівники Бюро затримали фактичного власника ТОВ "Краснолиманське", що входить до групи компаній ТОВ "Укрдонінвест" Віталія Кропачова.
В ДБР зазначили, що за даними слідства, Кропачов через своє підприємство та службових осіб Міністерства енергетики та Державної податкової служби завдав державі шкоди на понад 2 млрд гривень на махінаціях у вугільній сфері.
Довідково
Віталій Кропачов - український бізнесмен, власник групи компаній "Укрдонінвест, що займається вугільним бізнесом та видобутком газу. Також він має активи в машинобудівній, будівельній, транспортній галузях, окрім того, володіє медіа-активами, серед них – "Ера Продакшн", телеканал Ukraine World News, який відкритий на основі заборонених телеканалів 112 Україна та NewsOnе.
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