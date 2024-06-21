Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему начальнику Главного управления внутренней безопасности СБУ в подделке документов для сербского суда, проинформировали в ГБР в пятницу, пишет УНН.

Как сообщил УНН источник, речь идет об Андрее Наумове.

Детали

"Сотрудники ГБР сообщили о подозрении экс-начальнику Главного управления внутренней безопасности СБУ. Он организовал подделку официальных документов для избежания уголовной ответственности в Республике Сербия", - сообщили в бюро.

7 июня 2022 года, по данным ГБР, "бывший чиновник пытался выехать с территории Республики Сербия в Северную Македонию через пограничный пункт Прешево, скрыв от таможенного контроля имущество и деньги".

У него, по данным ГБР, было обнаружено:

592 тыс. 990 евро,

120 тыс. 102 доллара США,

два изумруда.

"Он передвигался на легковом автомобиле BMW X6 PMV, который формально принадлежит его жене", - отметили в бюрой.

Указано, что "все это имущество и средства были получены фигурантом преступным путем во время пребывания им на должностях директора Государственного предприятия "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения Чернобыль" и в Службе безопасности Украины".

"Он был задержан сербскими правоохранителями, поскольку нарушил предписания ст. 86 Закона Республики Сербия "О предотвращении отмывания средств" и ст. 12 Закона Республики Сербия "О таможенном деле". Чтобы избежать ответственности, экс-правоохранитель решил подделать официальные документы, чтобы создать ложное представление у сербских правоохранительных и судебных органов относительно законности происхождения средств и имущества. Он вступил в преступный сговор с другими лицами и организовал изготовление поддельных официальных документов", - сообщили в ГБР.

Отмечается, что речь идет, в частности, о договоре займа (возвратной финансовой помощи), якобы заключенном между его отцом и третьим лицом, а также акте предоставления средств к договору займа, якобы заключенному между его отцом и этим же лицом.

"После получения от сообщников пакета фальшивых документов, он передал их специализированному антикоррупционному департаменту Высшего суда в сербском городе Ниш. Однако во взаимодействии с правоохранительными органами Сербии следователи ГБР и прокуратуры доказали факт подделки этих документов и передали их сербскому суду", - сообщили в ГБР.

"Бывшему начальнику ГУВБ СБ Украины сообщено о подозрении в учении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, а именно в организации подделки официальных документов, которые выдаются или удостоверяются лицами, имеющими право выдавать или удостоверять такие документы, и которые предоставляют права или освобождают от обязанностей, с целью использования их подделывателем или другим лицом совершенное по предварительному сговору группой лиц", - отметили в ГБР.

В бюро указали, что ГБР расследует ряд уголовных производств в отношении бывшего начальника внутренней безопасности СБУ, в том числе и относительно незаконного обогащения, и принимает меры по его экстрадиции в Украину.

ГБР сообщило о еще одном подозрении экс-генералу СБУ Наумову