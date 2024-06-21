ДБР повідомило про ще одну підозру ексгенералу СБУ Наумову

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому начальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ у підробці документів для сербського суду, поінформували у ДБР у п'ятницю, пише УНН.

Як повідомило УНН джерело, ідеться про Андрія Наумова.

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"Працівники ДБР повідомили про підозру ексначальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ. Він організував підробку офіційних документів для уникнення кримінальної відповідальності в Республіці Сербія", - повідомили у бюро.

7 червня 2022 року, за даними ДБР, "колишній високопосадовець намагався виїхати з території Республіки Сербія до Північної Македонії через прикордонний пункт Прешево, приховавши від митного контролю майно та гроші".

У нього, за даними ДБР, було виявлено:

592 тис. 990 Євро,

120 тис. 102 долари США,

два смарагди.

"Він пересувався на легковому автомобілі BMW X6 PMV, який формально належить його дружині", - зазначили у бюрою.

Вказано, що "все це майно та кошти були отримані фігурантом злочинним шляхом під час перебування ним на посадах директора Державного підприємства "Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження Чорнобиль" та у Службі безпеки України".

"Він був затриманий сербськими правоохоронцями, оскільки порушив приписи ст. 86 Закону Республіки Сербія "Про запобігання відмиванню коштів" та ст. 12 Закону Республіки Сербія "Про митну справу". Аби уникнути відповідальності експравоохоронець вирішив підробити офіційні документи, щоб створити хибне уявлення у сербських правоохоронних та судових органів щодо законності походження коштів та майна. Він вступив у злочинну змову з іншими особами та організував виготовлення підроблених офіційних документів", - повідомили у ДБР.

Зазначається, що ідеться, зокрема, про договір позики (поворотної фінансової допомоги), начебто укладений між його батьком та третьою особою, а також акт надання коштів до договору позики, начебто укладеного між його батьком та цією ж особою.

"Після отримання від спільників пакета фальшивих документів, він передав їх Спеціалізованому антикорупційному департаменту Вищого суду в сербському місті Ніш. Однак у взаємодії з правоохоронними органами Сербії слідчі ДБР та прокуратури довели факт підробки цих документів та передали їх сербському суду", - повідомили у ДБР.

"Колишньому начальнику ГУВБ СБ України повідомлено про підозру у вченні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України, а саме в організації підроблення офіційних документів, які видаються чи посвідчуються особами, які мають право видавати чи посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов’язків, з метою використання їх підроблювачем чи іншою особою вчинене за попередньою змовою групою осіб", - зазначили у ДБР.

У бюро вказали, що ДБР розслідує низку кримінальних проваджень щодо колишнього начальника внутрішньої безпеки СБУ, у тому числі й щодо незаконного збагачення, та вживає заходів щодо його екстрадиції до України.

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