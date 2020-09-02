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Газпром сократил транзит газа через украинскую ГТС

Киев • УНН

 • 12189 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. За 8 месяцев года транзит газа через Украину в соответствии с новым транзитным соглашениемя с Газпромом составлял на 42% меньше, чем за этот же период прошлого года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Оператора ГТС Украины.

Газпром сократил транзит газа через украинскую ГТС

"За 8 месяцев 2020 года Оператор ГТС Украины протранзитовал 34,8 млрд куб. м газа в соответствии с новой транзитной сделкой. Это на 42% меньше, чем за этот же период прошлого года (59,6 млрд куб. м)", - сообщили в пресс-службе.

По данным ОГТСУ одновременно с началом года Газпром полностью рассчитывается за весь объем забронированных мощностей, из которых использует только 80%.

В западном направлении было протранзитировано 32,4 млрд куб. м газа (-36%). В частности, в Польшу - 2,6 млрд куб. м, Словакию - 23,9 млрд куб. м, Венгрию - 5,9 млрд куб. м.

В трансбалканском направлении транзит составил 2,33 млрд куб. м (-73%). Из них 0,46 млрд куб. м - в Румынию и 1,87 млрд куб. м - в Молдову.

"Отметим, что падение транзита по южному маршруту ГТС Украины связано с запуском в январе 2020 года "Турецкого потока", которым доставляется газ из России в Турцию, а оттуда в страны Балканского полуострова", - пояснили в пресс-службе.

Напомним, за 7 месяцев 2020 года Оператор ГТС Украины протранзитовал 29,8 млрд куб. м газа в соответствии с новой транзитной сделкой.

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