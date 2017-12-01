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"Газпром" рассматривает возможность прокладки "Северного потока-2" за пределами территориальных вод Дании

"Газпром" рассматривает возможность прокладки "Северного потока-2" за пределами территориальных вод Дании

Киев  •  УНН

 • 16410 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. ПАО "Газпром" рассматривает возможность прокладки газопровода "Северный поток-2" за пределами территориальных вод Дании. Об этом сказал в интервью "5 каналу" председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает УНН.

"Закон, который был принят, фактически требует от органов, которые дают согласие на строительство газопроводов в территориальных водах Дании, изучать аспект безопасности. То есть, любой газопровод, который будет строиться, должен пройти тест, не создает ли он угроз безопасности этой страны. Поэтому это решение не запрещает строительство, но мы знаем, что уже сейчас "Газпром" рассматривает возможность непересекать территориальные воды Дании, и прокладки газопровода в нейтральных водах", - сказал Коболев, отвечая на вопрос о том, запретила ли Дания строительство "Северного потока 2".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дания приняла закон, который позволит заблокировать строительство "Северного потока-2"

По его словам, прокладка трубопровода в обход территориальных вод Дании будет стоить дополнительно 1 млрд долл. к стоимости проекта и займет больше времени, чем планировалось.

"Но когда газопровод строит господин Ротенберг (российский бизнесмен Аркадий Ротенберг - ред.), является ли это проблемой для господина Миллера (глава"Газпрома" Алексей Миллер - ред.), я не уверен", - добавил он.

Как сообщал УНН, Еврокомиссия официально одобрила предложение о распространении на газопроводы из третьих стран требований Третьей газовой директивы, что позволит частично контролировать российский трубопровод "Северный поток-2".

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