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“Газпром” розглядає можливість прокладення “Північного потоку-2” поза територіальними водами Данії

“Газпром” розглядає можливість прокладення “Північного потоку-2” поза територіальними водами Данії

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. ПАТ “Газпром” розглядає можливість прокладання газопроводу “Північний потік −2” поза межами територіальних вод Данії. Про це сьогодні сказав в інтерв’ю “5 каналу” голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв, передає УНН.

“Закон, який було прийнято, фактично вимагає від органів, які дають погодження на будівництво газопроводів у територіальних водах Данії, вивчати аспект безпеки. Тобто, будь-який газопровід, який буде будуватися, повинен пройти тест, чи не створює він загроз безпеці цієї країни. Тому це рішення не забороняє будівництво, але ми знаємо, що вже зараз „Газпром“ розглядає можливість неперетину територіальних вод Данії, і прокладення газопроводу у нейтральних водах”, — сказав Коболєв, відповідаючи на запитання про те, чи заборонила Данія будівництво “Північного потоку-2”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Данія ухвалила закон, що дозволить заблокувати будівництво "Північного потоку-2"

За його словами, прокладання трубопроводу в обхід територіальних вод Данії коштуватиме додатково 1 млрд дол. до вартості проекту і займе більше часу, ніж планувалося.

“Але коли газопровід будує пан Ротенберг (російський бізнесмен Аркадій Ротенберг - ред.), чи є це проблемо для пана Міллера (очільник "Газпрому" Олексій Міллер - ред.), я не впевнений”, — додав він.

Як повідомляв УНН, Єврокомісія офіційно схвалила пропозицію щодо поширення на газопроводи з третіх країн вимог Третьої газової директиви, що дозволить частково контролювати російський трубопровід "Північний потік-2".

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