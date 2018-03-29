"Газпром" придумал, как избежать убытков из-за решения арбитража

“В отчете эти цифры будут отражены. Это значит, что прибыль будет меньше. Убыток мы не покажем”, — сказал он, отвечая на вопрос, будет ли отражен в отчетности компании за 2017 год резерв на выплаты “Нафтогазу” в размере 2,56 миллиарда долларов по решению арбитража.

Круглов отметил, что “Газпром” ждет решения по апелляции по спору с “Нафтогазом”.

“Мне нечего добавить по тому решению, которое уже было озвучено по данному вопросу. Мы подали апелляцию в Верховный суд Швеции и ждем решения”, — добавил он.

Напомним, 29 марта министр юстиции Павел Петренко сообщил, что сейчас идет подготовка к принудительному взысканию долга “Газпрома” по решению Стокгольмского арбитража на основании Нью-Йоркской конвенции, которая позволяет взыскать эти средства практически по всему миру.