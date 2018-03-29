"Газпром" придумав, як уникнути збитків через рішення арбітражу

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КИЇВ. 29 березня. УНН. “Газпром” відобразить у звітності за 2017 рік виплату 2,6 млрд доларів “Нафтогазу України” за рішенням Стокгольмського арбітражу. Таким чином, монополіст уникне збитків і просто покаже менший прибуток. Про це заявив заступник голови правління “Газпрому” Андрій Круглов, передає УНН з посиланням на ТАСС.

“У звіті ці цифри будуть відображені. Це означає, що прибуток буде менший. Збиток ми не покажемо”, — сказав він, відповідаючи на запитання, чи буде відображений в звітності компанії за 2017 рік резерв на виплати “Нафтогазу” в розмірі 2,56 мільярда доларів за рішенням арбітражу.

Круглов зазначив, що “Газпром” чекає рішення по апеляції щодо спору з “Нафтогазом”.

“Мені нема чого додати по тому рішенню, яке вже було озвучено з цього питання. Ми подали апеляцію до Верховного суду Швеції та чекаємо на рішення”, - додав він.

Нагадаємо, 29 березня міністр юстиції Павло Петренко повідомив, що зараз йде підготовка до примусового стягнення боргу “Газпрому” за рішенням Стокгольмського арбітражу на підставі Нью-Йоркської конвенції, яка дозволяє стягнути ці кошти практично по всьому світу.

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