"Газпром" придумав, як уникнути збитків через рішення арбітражу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. “Газпром” відобразить у звітності за 2017 рік виплату 2,6 млрд доларів “Нафтогазу України” за рішенням Стокгольмського арбітражу. Таким чином, монополіст уникне збитків і просто покаже менший прибуток. Про це заявив заступник голови правління “Газпрому” Андрій Круглов, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“У звіті ці цифри будуть відображені. Це означає, що прибуток буде менший. Збиток ми не покажемо”, — сказав він, відповідаючи на запитання, чи буде відображений в звітності компанії за 2017 рік резерв на виплати “Нафтогазу” в розмірі 2,56 мільярда доларів за рішенням арбітражу.
Круглов зазначив, що “Газпром” чекає рішення по апеляції щодо спору з “Нафтогазом”.
“Мені нема чого додати по тому рішенню, яке вже було озвучено з цього питання. Ми подали апеляцію до Верховного суду Швеції та чекаємо на рішення”, - додав він.
Нагадаємо, 29 березня міністр юстиції Павло Петренко повідомив, що зараз йде підготовка до примусового стягнення боргу “Газпрому” за рішенням Стокгольмського арбітражу на підставі Нью-Йоркської конвенції, яка дозволяє стягнути ці кошти практично по всьому світу.