"Газпром" начал поставлять газ в Молдову по новому контракту
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Российским “Газпромом” в понедельник, 1 ноября, начал поставки газа в Молдову по новому контракту, заключенному сторонами 29 октября сроком на пять лет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.
Детали
Вице-премьер-министр Молдовы Андрей Спыну сообщал,что Молдова в рамках контракта с российским “Газпромом” будет в ноябре получать российский газ по цене в два раза ниже рыночной — примерно 450 долларов за тысячу кубометров.
Президент Молдовы Майя Санду заявляла в интервью газете “Коммерсант”, что республика довольна подписанным контрактом с “Газпромом” на поставку газа.
Цитата
“Да, мы довольны, что этот контракт был согласован и подписан”, — сказала Санду.
По ее словам, в Молдавии газ будет после 1 ноября.
"И это уже очень хорошо. Есть цена, которая предполагает, что правительство или регулятор должны повысить тарифы на газ. Повышение тарифов будет, но в то же время это повышение не такое большое, которое было бы, если бы покупали сегодня (по рыночной цене — ред.), потому что мы все знаем, что сегодняшние цены очень-очень высоки“,- рассказала Санду.
Дополнение
Правительство Республики Молдова и контролируемая Россией компания “Газпром” объявили о продлении контракта на поставку российского газа с 1 ноября на срок пяти лет.
Переговоры между делегацией Молдовы и “Газпромом” завершились в Санкт-Петербурге 29 октября достижением “принципиального соглашения”, согласно которому предварительное соглашение между российской компанией и “Молдовагазом” будет продолжено “с использованием формулы цены, предложенной молдавской стороной”, говорится в сообщении министерства.
Напомним
Парламент Молдовы проголосовал за введение режима чрезвычайного положения в стране с 22 октября по 20 ноября из-за дефицита газа. “Газпром” 23 октября пригрозил отказаться от дальнейших поставок газа Молдове, если та не погасит долг и не договорится об условиях нового контракта. Двухдневные переговоры Москвы и Кишинева по газу не принесли результатов.
Срок действия долгосрочного контракта Молдовы с “Газпромом”, заключенного в 2006 году и с того времени ежегодно продолжавшегося, истек 30 сентября. Соглашение было продлено еще на месяц, за это время Кишинев покупал газ у российского концерна по цене 790 долларов США за 1 000 кубометров.