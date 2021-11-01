"Газпром" начал поставлять газ в Молдову по новому контракту

Детали

Вице-премьер-министр Молдовы Андрей Спыну сообщал,что Молдова в рамках контракта с российским “Газпромом” будет в ноябре получать российский газ по цене в два раза ниже рыночной — примерно 450 долларов за тысячу кубометров.

Президент Молдовы Майя Санду заявляла в интервью газете “Коммерсант”, что республика довольна подписанным контрактом с “Газпромом” на поставку газа.

Цитата

“Да, мы довольны, что этот контракт был согласован и подписан”, — сказала Санду.

По ее словам, в Молдавии газ будет после 1 ноября.

"И это уже очень хорошо. Есть цена, которая предполагает, что правительство или регулятор должны повысить тарифы на газ. Повышение тарифов будет, но в то же время это повышение не такое большое, которое было бы, если бы покупали сегодня (по рыночной цене — ред.), потому что мы все знаем, что сегодняшние цены очень-очень высоки“,- рассказала Санду.

Дополнение

Правительство Республики Молдова и контролируемая Россией компания “Газпром” объявили о продлении контракта на поставку российского газа с 1 ноября на срок пяти лет.



Переговоры между делегацией Молдовы и “Газпромом” завершились в Санкт-Петербурге 29 октября достижением “принципиального соглашения”, согласно которому предварительное соглашение между российской компанией и “Молдовагазом” будет продолжено “с использованием формулы цены, предложенной молдавской стороной”, говорится в сообщении министерства.

Напомним

Парламент Молдовы проголосовал за введение режима чрезвычайного положения в стране с 22 октября по 20 ноября из-за дефицита газа. “Газпром” 23 октября пригрозил отказаться от дальнейших поставок газа Молдове, если та не погасит долг и не договорится об условиях нового контракта. Двухдневные переговоры Москвы и Кишинева по газу не принесли результатов.

Срок действия долгосрочного контракта Молдовы с “Газпромом”, заключенного в 2006 году и с того времени ежегодно продолжавшегося, истек 30 сентября. Соглашение было продлено еще на месяц, за это время Кишинев покупал газ у российского концерна по цене 790 долларов США за 1 000 кубометров.