"Газпром" почав поставляти газ у Молдову за новим контрактом

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Віцепрем’єр-міністр Молдови Андрій Спину повідомляв, що Молдова в рамках контракту з російським “Газпромом” у листопаді отримуватиме російський газ за ціною вдвічі нижчою від ринкової — приблизно 450 доларів за тисячу кубометрів.

Президентка Молдови Майя Санду заявляла в інтерв’ю газеті “Коммерсант”, що республіка задоволена підписаним контрактом із “Газпромом” на постачання газу.

Цитата

“Так, ми задоволені, що цей контракт був узгоджений та підписаний”, — сказала Санду.

За її словами, у Молдові газ буде після 1 листопада.

“І це вже дуже добре. Є ціна, яка передбачає, що уряд чи регулятор мають підвищити тарифи на газ. Підвищення тарифів буде, але водночас це підвищення не таке велике, яке було б, якби купували сьогодні (за ринковою ціною — ред.), тому що ми всі знаємо, що сьогоднішні ціни дуже-дуже високі”, — розповіла Санду.

Доповнення

Уряд Республіки Молдова та контрольована Росією компанія “Газпром” оголосили про продовження контракту на постачання російського газу з 1 листопада терміном на п’ять років.



Переговори між делегацією Молдови та “Газпромом” завершилися у Санкт-Петербурзі 29 жовтня досягненням “принципової угоди”, згідно з якою попередню угоду між російською компанією та “Молдовагазом” буде продовжено “з використанням формули ціни, запропонованої молдавською стороною”, йдеться в повідомленні міністерства.

Нагадаємо

Парламент Молдови проголосував за введення режиму надзвичайного стану в країні з 22 жовтня до 20 листопада через дефіцит газу. “Газпром” 23 жовтня пригрозив відмовитися від подальших постачань газу Молдові, якщо та не погасить борг і не домовиться про умови нового контракту. Дводенні переговори Москви та Кишинева щодо газу не принесли результатів.

Термін дії довгострокового контракту Молдови з “Газпромом”, укладеного у 2006 році, який з того часу щорічно продовжувався, закінчився 30 вересня. Угода була продовжена ще на місяць, за цей час Кишинів купував газ у російського концерну за ціною 790 доларів США за 1000 кубометрів.