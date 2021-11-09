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Газпром после сокращения поставок газа в ЕС начал закачку в 5 хранилищ

Киев • УНН

 • 25031 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. После существенного сокращения экспорта газа в Европу, российский “Газпром” сообщил о начале закачки газа в пять европейских подземных хранилищ, пишет УНН.

Газпром после сокращения поставок газа в ЕС начал закачку в 5 хранилищ

Цитата

“Газпром” утвердил и приступил к реализации плана закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь. Определены объемы и маршруты транспортировки газа“, — сообщила сегодня пресслужба Газпрома.

Добавим

Ранее Оператор ГТС Украины сообщил, что в октябре транзит природного газа через Украину снизился на 19%, после начала действия газового соглашения российского “Газпрома” и Венгрии. Все транзитные поставки газа из РФ в страны Европы не превышали забронированные годовые мощности.

Как сообщил глава ОГТСУ Сергей Макогон, среднесуточные объемы транспортировки российского газа через территорию Украины в октябре снизились до 86 млн куб.м.

Накануне СМИ, ссылаясь на анализ брюссельского исследовательского института Брейгеля, сообщили, что Газпром и вовсе приостановил поставки газа в Европу по трубопроводам, ведущим через Польшу, Беларусь и Украину.

Ранее “Польская нефтяная и газовая компания” (PGNiG) также сообщала, что условия долгосрочного контракта выполняются, но поставляются минимальные объемы сырья.

Кроме того, по данным журналиста издания Bild Юлиана Рёпке, экспорт российского газа снизился до 60%. В то же время, с его слов, транзит газа через Украину стабилизировался после снижения на 30% в начале месяца.

Что было раньше

Европа столкнулась с энергетическим кризисом из-за роста потребления и цены на газ увеличились. В начале сентября цены на голубое топливо на Западе начали резко расти. Высокая стоимость газа побудила правительства и компании прибегнуть к другим источникам топлива, что повлекло рост цен и на другие энергоносители. В начале октября цены на газ приближались к рекордным 2 тысячам долларов за тысячу кубометров, однако затем снизились.

На фоне стремительного роста цен президент России Владимир Путин призвал “Газпром” повысить объемы газа в европейских хранилищах.

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