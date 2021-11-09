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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Газпром після скорочення постачання газу до ЄС почав закачування до 5 сховищ

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Після істотного скорочення експорту газу в Європу, російський “Газпром” повідомив про початок закачування газу в п’ять європейських підземних сховищ, пише УНН.

Газпром після скорочення постачання газу до ЄС почав закачування до 5 сховищ

Цитата

“Газпром” затвердив і приступив до реалізації плану закачування газу в п’ять європейських підземних сховищ на листопад. Визначено обсяги і маршрути транспортування газу“, — повідомила сьогодні пресслужба Газпрому.

Додамо

Раніше Оператор ГТС України повідомив, що у жовтні транзит природного газу через Україну знизився на 19%, після початку дії газової угоди російського “Газпрому” та Угорщини. Всі транзитні поставки газу з РФ до країн Європи не перевищували заброньовані річні потужності.

Як повідомив глава ОДТСУ Сергій Макогон, середньодобові обсяги транспортування російського газу через територію України в жовтні знизилися до 86 млн куб.М.

Напередодні ЗМІ, посилаючись на аналіз Брюссельського дослідницького інституту Брейгеля, повідомили, що Газпром і зовсім призупинив постачання газу в Європу по трубопроводах, що ведуть через Польщу, Білорусь і Україну.

Раніше “Польська нафтова і газова компанія” (PGNiG) також повідомляла, що умови довгострокового контракту виконуються, але поставляються мінімальні обсяги сировини.

Крім того, за даними журналіста видання Bild Юліана Рьопке, експорт російського газу знизився до 60%. Водночас, з його слів, транзит газу через Україну стабілізувався після зниження на 30% на початку місяця.

Що було раніше

Європа зіткнулася з енергетичною кризою через зростання споживання і ціни на газ збільшилися. На початку вересня ціни на блакитне паливо на Заході почали різко зростати. Висока вартість газу спонукала уряди і компанії вдатися до інших джерел палива, що спричинило зростання цін і на інші енергоносії. На початку жовтня ціни на газ наближалися до рекордних 2 тисяч доларів за тисячу кубометрів, проте потім знизилися.

На фоні стрімкого зростання цін президент Росії Володимир Путін закликав “Газпром” підвищити обсяги газу в європейських сховищах.

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