Газпром наростив добовий транзит газу через ГТС України, але все ще менше заброньованого – Макогон

Цитата

“Завтра — 8 листопада. Чи буде збільшення постачання газу до Європи? Наразі ми не отримували додаткових заявок на транзит. Більш того, транзит наразі менший (88 млн м3), ніж заброньовано та сплачується Газпромом (109 млн м3)”, — написав Макогон.

Деталі

Зі слів очільника Оператора, станом на 5 листопада газпромівські сховища у Європі були заповнені лише на 24,6%, у той час як рівень заповнення ПСГ у РФ — найбільший з 2000 року.

Додамо

За даними ОГТСУ, у результаті середньодобові обсяги транспортування російського газу через територію України у жовтні знизились до 86 млн куб. м. Це нижче мінімального обсягу, згідно чинної транзитної угоди.

Як зазначають в ОГТСУ, у жовтні транзит природного газу через Україну знизився на 19%, після початку дії газової угоди російського “Газпрому” та Угорщини. Усі транзитні поставки газу з РФ до країн Європи не перевищували заброньовані річні потужності.

Довідка

Поточна транзитна угода між НАК “Нафтогаз України” та російським ПАТ “Газпром”, укладена наприкінці 2019 року строком на п’ять років. Вона передбачає бронювання Газпромом потужностей для транзиту в обсязі 65 млрд куб. м (178 млн куб. м на добу) у 2020 році та по 40 млрд куб. м (110 млн куб. м на добу) у 2021-2024 роках.