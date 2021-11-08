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Газпром нарастил суточный транзит газа через ГТС Украины, но все еще меньше забронированного - Макогон

Киев • УНН

 • 24314 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Транзит российского газа через территорию Украины был увеличен до 88 млн кубометров, однако это все равно объем меньше, чем забронировано и уплачивается Газпромом. Об этом 7 ноября написал в Facebook глава “Оператора ГТС Украины”, бывший сотрудник “Нафтогаза” Сергей Макогон, пишет УНН.

Газпром нарастил суточный транзит газа через ГТС Украины, но все еще меньше забронированного - Макогон

Цитата

“Завтра — 8 ноября. Будет ли увеличение поставок газа в Европу? Сейчас мы не получали дополнительных заявок на транзит. Более того, транзит сейчас меньше (88 млн м3), чем забронировано и уплачивается Газпромом (109 млн м3)”, — написал Макогон.

Детали

По словам главы Оператора, по состоянию на 5 ноября газпромовские хранилища в Европе были заполнены лишь на 24,6%, в то время как уровень заполнения ПХГ в РФ — самый большой с 2000 года.

Добавим

Заданным ОГТСУ, в результате среднесуточные объемы транспортировки российского газа через территорию Украины в октябре снизились до 86 млн куб. М. Это ниже минимального объема, согласно действующему транзитному соглашению.

Как отмечают в ОГТСУ, в октябре транзит природного газа через Украину снизился на 19%, после начала действия газового соглашения российского “Газпрома” и Венгрии. Все транзитные поставки газа из РФ в страны Европы не превышали забронированные годовые мощности.

Справка

Текущее транзитное соглашение между НАК “Нафтогаз Украины” и российским ПАО “Газпром”, заключенное в конце 2019 года сроком на пять лет. Она предусматривает бронирование Газпромом мощностей для транзита в объеме 65 млрд куб. м (178 млн куб. м в сутки) в 2020 году и по 40 млрд куб. м (110 млн куб. М в сутки) в 2021-2024 годах.

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