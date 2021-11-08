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Транзит газу через Україну знизився за місяць на 19%

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. У жовтні 2021 року транзит природного газу через Україну знизився на 19%, після початку дії газової угоди російського "Газпрому" та Угорщини. Усі транзитні поставки газу з РФ до країн Європи не перевищували заброньовані річні потужності. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ОГТСУ.

Транзит газу через Україну знизився за місяць на 19%

Деталі

За даними ОГТСУ, у жовтні 2021 року транзит природного газу українською ГТС до країн Європи становив 2,634 млрд куб. м, менше порівняно з показниками вересня на 623 млн куб. м.

При цьому транзитні обсяги до Словаччини збільшились на 6% — до 2,117 млрд куб. м порівняно з вереснем 2021 року. Поставки газу до Словаччини становили 80% від загальних обсягів транзиту.

Також ОГТСУ протранспортував 342 млн куб. м газу до Польщі (+3% порівняно з вереснем) та 176 млн куб. м (-9%) до Молдови. Усі транзитні поставки газу з РФ до країн Європи не перевищували заброньовані річні потужності, вказали в ОГТСУ.

“За результатами бронювання потужностей української ГТС на платформах RBP та GSA, на жовтень 2021 року Газпром не лише не бронював додаткові транзитних потужностей, але й суттєво знизив використання заброньованих річних потужностей. Заявки на транзит російського газу до Угорщини не надходили з 1 жовтня”, — вказали у компанії.

“У результаті середньодобові обсяги транспортування російського газу через територію України у жовтні знизились до 86 млн куб. м. Це нижче мінімального обсягу, згідно чинної транзитної угоди”, — додали в ОГТСУ.

Транзит природного газу через Україну за 10 місяців 2021 року становив 35,3 млрд куб. м, а середньодобовий обсяг транспортування — 115,9 млн куб. м.

Всього до Словаччини надійшло 22,430 млрд куб. м газу, до Угорщини — 6,799 млрд куб. м, до Польщі — 3,227 млрд куб. м, до Молдови — 2,439 млрд куб. м та до Румунії — 0,394 млрд куб. м.

Коментар голови ОГТСУ

“Ми стурбовані скороченням транзиту російського газу через український маршрут: вже з 1 жовтня обсяги прокачки були нижче заброньованих потужностей. Хоча з 1 листопада транзит до Молдови збільшився завдяки новому контракту на постачання газу з РФ. Загальне використання потужностей української ГТС для транзиту російського газу продовжує знижуватись — в середньому, на початок листопада, 60 млн куб. м на добу” — зауважив генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

Довідково

Поточна транзитна угода між НАК “Нафтогаз України” та російським ПАТ “Газпром”, укладена наприкінці 2019 року строком на п’ять років. Вона передбачає бронювання Газпромом потужностей для транзиту в обсязі 65 млрд куб. м (178 млн куб. м на добу) у 2020 році та по 40 млрд куб. м (110 млн куб. м на добу) у 2021-2024 роках.

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